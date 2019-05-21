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Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Несподівано: у МЗС Чехії прокоментували фінал Гри престолів

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У Чехії креативно відреагували на фінал Гри престолів - фото 1
У Чехії креативно відреагували на фінал Гри престолів / USA Today

6 серія 8 сезону Гри престолів вийшла у світ 20 травня, і вже отримала несподівану реакцію. Міністерство закордонних справ Чехії також не залишилось осторонь такої важливої події, як фінал серіалу.

Поки фанати активно обурюються кінцівці шалено популярного серіалу Гра престолів, у серйозних урядових структурах теж діляться своїми враженнями. Незвичайний допис щодо подій фіналу з'явився на офіційній сторінці МЗС Чехії в соцмережі Facebook.

І ще: Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон

Обережно, спойлери! Якщо ви досі не подивились 6 серію 8 сезону Гри престолів, не продовжуйте читати!

У відомстві щиро відреагували на все, що трапилося в епізоді і навіть привітали Вестерос з миром.

"Міністерство закордонних справ вітає завершення багаторічної громадянської війни у Вестеросі. Обрання Брандона Старка ми сприймаємо, як позитивний крок до зміцнення стабільності у королівстві та покращення умов життя населення", - зазначили у відомстві, додавши прапор будинку Старків.

Читайте також: Гра престолів 8: чи буде продовження улюбленого серіалу 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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