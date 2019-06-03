Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Ліга Чемпіонів

Несподівано: названо нову ознаку високого інтелекту

  • 55
Ознака розумних людей - фото 1
Ознака розумних людей

Канадські науковці потішили багатьох людей недавнім відкриттям. Виявилось, що популярне явище у житті чималої кількості кмітливих людей насправді вказує на високий інтелект.

Дослідники з Університету Торонто вважають, що однією із ознак високого інтелекту є забудькуватість. Саме річ, через яку ви забуваєте телефон вдома чи викинути сміття по дорозі на роботу, насправді може вказувати не на погану пам'ять, а на розум.

І ще: Чому дуже важливо мати ціль життя: відповідь медиків

Учені вважають, що запам'ятовування великої кількості не завжди потрібної інформації ускладнює процес прийняття рішення. Тому мозок вирішує стирати всі зайві дані, покращуючи процес мислення та вибору.

"Важливо, щоб мозок забув неважливі для справ деталі і зосереджувався на тому, що допомагає вирішувати щось у реальному світі", – наголошує професор Блейк Річард, який працював над дослідженням.

via GIPHY

Читайте також: Скільки потрібно відпочивати, щоб нормально жити

Джерело: newsyou
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 травня, 18:55
  • 406
Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
  • 29 травня, 21:15
  • 913
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1509862
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука