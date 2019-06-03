Несподівано: названо нову ознаку високого інтелекту

Канадські науковці потішили багатьох людей недавнім відкриттям. Виявилось, що популярне явище у житті чималої кількості кмітливих людей насправді вказує на високий інтелект.

Дослідники з Університету Торонто вважають, що однією із ознак високого інтелекту є забудькуватість. Саме річ, через яку ви забуваєте телефон вдома чи викинути сміття по дорозі на роботу, насправді може вказувати не на погану пам'ять, а на розум.

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Учені вважають, що запам'ятовування великої кількості не завжди потрібної інформації ускладнює процес прийняття рішення. Тому мозок вирішує стирати всі зайві дані, покращуючи процес мислення та вибору.

"Важливо, щоб мозок забув неважливі для справ деталі і зосереджувався на тому, що допомагає вирішувати щось у реальному світі", – наголошує професор Блейк Річард, який працював над дослідженням.

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