Чому дуже важливо мати ціль життя: відповідь медиків

Чому важлива ціль у житті

Американські науковці виявили, чому обов'язково мати чітку життєву позицію та цілі. Це відкриття вас справді здивує!

Дослідники з Мічиганського університету організували аналіз чималої кількості статистичних даних, які показали, що люди з цілями та мріями, зазвичай, живуть довше, аніж ті, хто їх не має.

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Якщо вам це видається нереалістичним, то ці цифри точно переконають, адже дослідження тривало з 1992 року та захопило історії понад 7 тисяч людей, які зараз у похилому віці.

"З 1992 року померла приблизно одна десята частина добровольців. Серед них було значно більше людей без вираженої життєвої позиції. Це змушує замислитись, що відсутність цілей справді відчутно знижує тривалість життя", – пояснюють фахівці.

За їхніми словами, саме цілі та мрії змушують імунну систему працювати ефективніше, що загалом покращує стан здоров'я та продовжує життя.

"Ми поки не повністю розуміємо, як це працює на мікробіологічному рівні, але очевидно, що тут не обійшлось без гормональних механізмів, які тісно зв'язані з емоційним станом людини", – підсумували науковці.

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