Несподіваний спосіб покращити концентрацію мозку

Вчені дізналися, як можна поліпшити концентрацію і тим самим боротися з дефіцитом уваги.

Фахівці розробили мобільний додаток, що тренує концентрацію.

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Додаток Decoder було встановлено 25 випробуваним, ще 25 людей використовували інший додаток, а контрольна група продовжила вести звичний спосіб життя. Випробовувані протягом восьми часових сесій протягом місяця користувались додатком.

Після цього вони взяли участь у тесті на пильність і концентрацію. Їм потрібно було знайти комбінацію з трьох цифр серед випадкового набору з восьми цифр. Тривалість тесту склала 5 хвилин. Далі вчені провели тест Trail Making Test, у якому потрібно швидко з'єднати 25 точок згідно з їх порядковим номером чи літерою.

Виявилося, що ті, хто користувались Decoder, впоралися із завданнями значно краще. Гірше за всіх показала себе контрольна група. Дослідники порівнюють ефект додатку з хімічними стимуляторами центральної нервової системи.

Несподіваний спосіб покращити концентрацію мозку

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