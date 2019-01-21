Психологи розповіли, як вирішити складну задачу

Під час роботи треба думати про позитивні наслідки / digest

Виявлені найбільш ефективні стратегії, що дозволяють регулювати свою наполегливість під час вирішення складних завдань.

Дослідники запропонували добровольців розповісти, які прийоми вони використовують, щоб наблизитися до результату і завершити складне завдання.

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Відповіді учасників дослідження дозволили визначити 19 стратегій, які зводилися до двох категорій. Або мова йшла про спробу відволіктися і "розбавити" виконання складного завдання чимось більш приємним (наприклад, чашкою кави або прослуховуванням музики під час роботи), або це були спроби управління увагою (наприклад, роздуми про користь виконання завдання).

Всі стратегії вчені перевірили на новій групі з 250 добровольців, яких попросили заповнити опитувальники про те, якими з перерахованих прийомів вони користувалися за останній тиждень. Найефективнішими стратегіями були:

думати про позитивні наслідки досягнення мети;

контролювати прогрес на шляху до мети;

думати, що результат буде скоро досягнутий;

зберігати позитивний настрій.

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