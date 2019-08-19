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Несподівані властивості квасолі, які вас здивують
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Виявилось, що страви з квасолею мають не лише особливий смак, а й допомагають боротись із зайвою вагою та позитивно впливають на організм. Детальніше про користь квасолі читайте далі.
Американські науковці провели кілька експериментів, які підтвердили, що вживання квасоля дозволяє зменшити вагу та зміцнити серце.
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"Регулярне введення квасолі у раціон допомагає успішно боротись з ожирінням. Також вживання квасолі зменшує ризики появи інсультів, діабеті та серцево-судинних захворювань", – наголошують учені.
І справді, миші з ожирінням, які щодня споживали квасолю, значно схуднули та покращили своє здоров'я за різними параметрами. А от під час експерименту з тими, хто страждав від діабету другого типу, виявилось, що бобові у раціоні здатні зміцнити серцевий м'яз та зменшити кількість пошкоджених тканин.
Відтак, медики радять не ігнорувати квасолю та інші бобові, однак не зловживати ними, оскільки завеликі порції можуть призвести до проблем зі шлунком.
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