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Ці повсякденні продукти подовжать вашу молодість
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За твердженнями фахівців в області пластичної хірургії, жодна операція не здатна подарувати вічну молодість, для її збереження необхідно підібрати правильний раціон харчування.
Які продукти обов'язково мають входити в щоденний раціон для збереження молодості?
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Яйця
Як виявилося, яйця корисні не тільки як джерело білка, вони допомагають зберігати фігуру в тонусі і як додатковий бонус, вони є джерелом колагену для організму. Колаген відповідає за пружність шкіри, при його нестачі шкіра стає сухою і в'ялою.
Томатна паста
Свіжі помідори, безумовно, корисні, але в них все одно не міститься достатньої кількості лікопіну. Як виявилося, ця речовина, здатна продовжити молодість, у високій кількості міститься в томатній пасті або в тушкованих помідорах. У такому вигляді помідори корисніші у 5 разів.
Зелений чай
Зелений чай бадьорить краще за каву, про це відомо всім, проте це не єдина корисна властивість напою. У ньому міститься речовина епігаллокатехін-3-галлат. Вона перешкоджає руйнуванню клітин, стимулює їх відновлення і продовжує молодість.
Креветки
Креветки є багатим джерелом вітаміну Е, який необхідний для шкіри, крім цього, в панцирах креветок міститься хітозан. Він перешкоджає появі зморшок, робить шкіру м'якою і захищає її від втрати вологи.
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