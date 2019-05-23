Несподівані продукти, що підвищують настрій

Які продукти допоможуть залишатися не тільки здоровим, але і щасливим? Доведено, що існує їжа, яка впливає на настрій.

Групі мексиканських дослідників після аналізу 1700 хімічних речовин з багатьох популярних продуктів, вдалося з'ясувати, що деякі з них за своїм хімічним складом схожі з речовинами, що входять до складу широко використовуваних антидепресантів.

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Яйця. Доведено, що споживання яєць робить людину добрішою. Яйця містять триптофан, з якого утворюється серотонін, що впливає на настрій і відчуття щастя. Також яйця містять незамінні жирні кислоти, вітаміни А, Е, D, каротин і вітаміни В, брак яких призводить до депресії.

Сьомга. Вживання м'яса сьомги знімає емоційну напругу, покращує настрій і допомагає в боротьбі з депресією, стверджують вчені. Завдяки своїм корисним властивостям риба знімає нервову напругу і допомагає відновити працездатність мозку після виснажливої ​​роботи.

Вживання м'яса сьомги знімає емоційну напругу

Зерновий хліб. Зерновий хліб також можна назвати природним антидепресантом. Більшість сортів зернового хліба містять амінокислоти, в тому числі триптофан.

Червоне м'ясо. Результати недавніх досліджень показали, що червоне м'ясо значно покращує настрій, а відмова від нього подвоює ризик депресії. Попри поширену думку про те, що червоне м'ясо шкодить здоров'ю, люди, які не вживають цей продукт, недоотримують залізо.

Зелений чай. У чаї міститься кофеїн. Чайний кофеїн прийнято називати теїном. Його вплив на організм набагато м'якший, ніж вплив кофеїну. Відомо, що теїн є чудовим засобом від нудьги і поганого настрою.

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