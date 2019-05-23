Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Несподівані продукти, що підвищують настрій

  • 24
У чаї міститься кофеїн - фото 1
У чаї міститься кофеїн / ELSON

Які продукти допоможуть залишатися не тільки здоровим, але і щасливим? Доведено, що існує їжа, яка впливає на настрій.

Групі мексиканських дослідників після аналізу 1700 хімічних речовин з багатьох популярних продуктів, вдалося з'ясувати, що деякі з них за своїм хімічним складом схожі з речовинами, що входять до складу широко використовуваних антидепресантів.

І ще: 5 звичок, які прискорюють процес старіння

Яйця. Доведено, що споживання яєць робить людину добрішою. Яйця містять триптофан, з якого утворюється серотонін, що впливає на настрій і відчуття щастя. Також яйця містять незамінні жирні кислоти, вітаміни А, Е, D, каротин і вітаміни В, брак яких призводить до депресії.

Сьомга. Вживання м'яса сьомги знімає емоційну напругу, покращує настрій і допомагає в боротьбі з депресією, стверджують вчені. Завдяки своїм корисним властивостям риба знімає нервову напругу і допомагає відновити працездатність мозку після виснажливої ​​роботи.

Вживання м'яса сьомги знімає емоційну напругу - фото 329633
Вживання м'яса сьомги знімає емоційну напругу

Зерновий хліб. Зерновий хліб також можна назвати природним антидепресантом. Більшість сортів зернового хліба містять амінокислоти, в тому числі триптофан.

Червоне м'ясо. Результати недавніх досліджень показали, що червоне м'ясо значно покращує настрій, а відмова від нього подвоює ризик депресії. Попри поширену думку про те, що червоне м'ясо шкодить здоров'ю, люди, які не вживають цей продукт, недоотримують залізо.

Зелений чай. У чаї міститься кофеїн. Чайний кофеїн прийнято називати теїном. Його вплив на організм набагато м'якший, ніж вплив кофеїну. Відомо, що теїн є чудовим засобом від нудьги і поганого настрою.

Читайте також: Дієтологи розповіли, чому не варто пити надто багато кефіру

Джерело: mind
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер (18+)
  • 21 травня, 17:21
  • 1267
ТОП 5 крутих лайфхаків з яйцями: відео, на якому ви залипнете
  • Вчора, 17:30
  • 176
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1486140
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа