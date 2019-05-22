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Дієтологи розповіли, чому не варто пити надто багато кефіру

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Кефір корисний, якщо ним не зловживати - фото 1
Кефір корисний, якщо ним не зловживати

Фахівці наголошують не тому, що зловживати кефіром не варто. Виявляється, у великій кількості він може бути шкідливим для організму. Натомість оптимальна кількість випитого кефіру – одна склянка раз на дві доби.

Перш за все, його з обережністю слід пити людям з хронічними недугами серцево-судинної системи. Дієтологи зазначають, що кефір – джерело насиченого жиру, а зловживання цим типом жирів шкодить людям із захворюваннями серця.

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У двох склянках кефіру міститься 6 грамів жирів, що забезпечує 40% потреби організму в насичених жирах. Тому захоплюватися цим кисломолочним напоєм все ж не варто – як сердечникам, так і здоровим людям.

Оптимальною кількістю кефіру можна вважати один стакан на два дні, – дала пораду дієтолог.

Крім того, за словами лікаря, відмовитися від кефіру буде доцільно людям з непереносимістю лактози. і тим, хто страждає від шлункових захворювань, оскільки при таких хворобах протипоказані всі продукти, які базуються на бродінні.

Рекомендують пити одну склянку раз на дві доби - фото 329510
Рекомендують пити одну склянку раз на дві доби

Але все-таки для більшості людей кефір – це дуже корисний продукт, який забезпечує організм цінними для підтримки здоров'я речовинами – білком, вітамінами групи В, кальцієм, міддю, фтором і йодом. Крім того, це один з кращих представників групи пробіотиків, що сприяють здоров'ю кишківника.

В кефірі містяться бактерії, які активізують розвиток і зростання "хорошої" бактеріальної флори та пригнічують розвиток гнильних мікроорганізмів. У цілому кефір містить близько 30-40 штамів пробіотиків. Наприклад, один і кефірних прибутків, lactobacillus kefiri, не дає рости шкідливій ​​бактеріальній флорі бактерій, включаючи сальмонелу, хелікобактер пілорі і кишкову паличку.

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Джерело: Medikforum
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