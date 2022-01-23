Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення

Знаходження балансу між швидкими методами та стійкою метою є ключем до успішної втрати ваги, але ці прості помилки можуть завадити вашому прогресу.

Як виявилося, на схуднення можуть вплинути низка факторів. Ми ж пройдемося по помилках, яких припускається більшість. Ними поділився портал Medikforum.

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1. Ви намагаєтеся змінити все одразу

Бонні Тауб-Дікс, автор книги "Прочитай перед тим, як з'їсти", сказала:

"Ключ до досягнення ідеальної ваги та збереження ваги – це довгострокові зміни у вашому раціоні та способі життя, яких ви можете дотримуватися", – кажуть у NHS.

Непотрібний примус до інтенсивних тренувань та суворої дієти кожен день може допомогти вам у короткостроковій перспективі, але може виявитися недосяжним у довгостроковій перспективі.

2. Спроба прискорити результати

Думати про схуднення як марафон, а не спринт, може здатися кліше, але це може стати ключем до вашого успіху. Спроба прискорити процес, різко урізавши калорії або улюблену їжу, може швидко призвести до вигоряння та повної втрати мотивації.

"Вам не потрібно бути строгішим, вам потрібно бути більш терплячим", – каже Бонні Тауб-Дікс, автор книги "Прочитай перед тим, як з'їсти".

3. Втрата рахунку ваших калорій

Відомо, що схуднути можна лише при дефіциті калорій в організмі. Програми, фітнес-трекери та смарт-годинник – все це прості способи відслідковувати калорії та чесно говорити про свої звички в їжі.

4. Пропуск сніданку

"Пропуск сніданку може призвести до незапланованих і нездорових перекусів у середині дня", – повідомляє NHS.

Підготовка тіла до дня та запуску метаболізму забезпечують приплив енергії та навіть можуть допомогти вам спалити більше калорій протягом дня.

5. Низький вміст жиру не завжди означає низьку калорійність

Продукти з низьким вмістом жиру та цукру або без них не завжди відповідають заявленим на етикетці. Якщо ваш план схуднення ґрунтується на відслідковуванні калорій, завжди перевіряйте кількість калорій у продуктах.

6. Надмірні тренування

Хоча фізичні вправи є одним із ключових компонентів схуднення, надмірна їх кількість може негативно вплинути на ваше здоров'я. Невтомні й інтенсивні тренування не залишають вашим м'язам часу на відновлення та регенерацію.

Відмовтеся від цих звичок, якщо ваша мета – схуднути та позбутися зайвих кілограмів. Ми у вас віримо!

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