Дієтологи розповіли, як треба харчуватися під час застуди

У період хвороби харчування в першу чергу має бути добре вітамінізованим, містити велику кількість корисних для організму фруктів та овочів. Можна дотримуватися дієти з тих самих продуктів, що і при профілактиці, але дотримуватися певних умов.

Найдоступніше питво для заповнення запасів вологи в організмі – трав'яний відвар. Бажано, щоби в ньому не було цукру. Його краще замінити медом. Не забувайте про те, що мед можна класти виключно в теплу рідину, інакше нектар втратить цілющі властивості, пише bbc.

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При гострих респіраторних захворюваннях треба часто харчуватися і невеликими порціями. Таким чином, навіть за відсутності апетиту у хворого на грип або ГРВІ його організм отримуватиме необхідні корисні речовини.

Ось список продуктів, які допомагають нам під час застуди:

Ягоди

Жирна риба

Броколі

Авокадо

Виноград

Зелений чай

Куркума

Оливкова олія холодного віджиму

Темний шоколад та какао

Як треба харчуватися під час застуди

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