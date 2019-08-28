Несподіване дослідження про чоловіків-шатенів, яке вас однозначно вразить

Більшість чоловіків мастурбують регулярно, але дехто робить це частіше

Науковці не перестають дивувати несподіваними спостереженнями. Цього разу вони вирішили з'ясувати, як часто мастурбують чоловіки з різним кольором волосся. І з'ясувалося, що лідерами у цьому занятті є саме шатени. Тепер можете сміливо оглянути сусідів по кабінету, аби вивести їх на чисту воду ;)

Дослідники провели опитування на замовлення бренду Skyn. Його результати виявилися більш, ніж приголомшливими.

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Цілих 84% опитаних з вибірки у 2000 дорослих чоловіків віком від 18 до 38 років (опитування було анонімним) зізналися, що мастурбують приблизно тричі на тиждень.

Значно цікавішим виявився той факт, що встановився зв'язок між кольором волосся і частотою, скажімо так, імпульсу. 21% хлопців з коричневим волоссям зізналися, що мастурбують щодня.

Кожен п'ятий шатен мастурбує щодня

Те ж дослідження показало, що аж 93% опитаних впевнені, що вони надзвичайно хороші в ліжку, в середньому вони займаються сексом 27 хвилин, а також регулярно задовольняють своїх партнерок.

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