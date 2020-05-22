Несподівана користь відпочинку на природі

Медики розповіли про позитивні наслідки відпочинку на природі, про які ви не здогадувались!

Всі знають, що проводити час на свіжому повітрі корисно для здоров'я, однак науковці Університету Східної Англії (University of East Anglia) виявили новий позитивний вплив.

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Вчені провели аналіз понад 140 досліджень, у яких загалом брали участь 290 млн людей з 20 країн світу. Виявилось, що "зелений простір" допомагає зменшити ризики розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу, високого артеріального тиску, а також допомагає уникнути передчасної смерті.

Несподівана користь відпочинку на природі

Англійські науковці також пояснюють, що мешканці міст, де чимала "зелена територія", рідше скаржаться на погане самопочуття. Також не варто забувати, що бактерії, які "мешкають" на природі, можуть стати корисними для імунної системи, зміцнюючи її.

"Ми часто вдаємося до застосування ліків, коли стикаємося з проблемами зі здоров'ям. Однак корисне для здоров'я навколишнє оточення все частіше визнається чинником, який відіграє важливу роль в запобіганні та лікуванні захворювань", – ділиться один з авторів дослідження Енді Джонс (Andy Jones).

Несподівана користь відпочинку на природі

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