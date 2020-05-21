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Кому не варто пити кефір ввечері
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Чимало дієт передбачають легку вечерю або просто склянку кефіру перед сном, однак медики не рекомендують всім вживати цей продукт. Чому - читайте далі.
Наближення літа стає причиною для переходу на дієти, які викликають чимало сумнівів щодо здоровості. Навіть найпопулярніші дієти не здатні принести такий результат, як збалансоване харчування. Особливо, коли йдеться про відмову від вечері або її надто легку форму, приміром, у вигляді склянки кефіру.
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Медики пояснюють, що не всім можна вживати кефір перед сном. Насамперед, від цього напою варто відмовитись людям, які мають проблеми з кишково-шлунковим трактом. Адже навіть у здорових кефір може призвести до погіршення травлення ввечері.
Також склянка кефіру буде зайвою для тих, хто страждає від мігреней. Не варто забувати, що цей продукт містить чимало білків, тож організму потрібні сили та час, аби з ними впоратись. Тому за ніч він не встигає повноцінно відпочити, а вранці людина почувається втомленою та дратівливою.
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