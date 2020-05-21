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Любов до кави пов'язали зі зниженням ваги

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Кава - фото 1
Кава / eurekalert

Фахівці дійшли висновку, що у тих жінок, що випивають дві-три чашки кави на день накопичується менше жиру в організмі. Результати дослідження опубліковані в Journal of Nutrition.

Вивчивши результати Національного обстеження здоров'я і харчування, фахівці виявили кореляцію між кількістю випитої кави і рівнем жиру в організмі.

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Виявилося, що жінки у віці 20-44 років, які випивають дві або три чашки кави на день, мали найнижчий рівень ожиріння. Різниця з даними жінок, які зовсім не пили кави, склала 3,4%. Серед жінок у віці від 45 до 69 років відсоток ожиріння у тих, хто випивав чотири або більше чашок кави, рівень ожиріння виявився нижчим на 4,1%. В середньому різниця в рівні ожиріння між жінками склала 2,8%.

У чоловіків цей зв'язок був менш значущим, хоча чоловіки у віці 20-44 років, які випивають по дві-три чашки на день, мали на 1,3% менше загального жиру і на 1,8% менше вісцерального жиру.

Любов до кави пов'язали зі зниженням ваги - фото 405475

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Джерело: eurekalert
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