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Хелловін

Названа головна особливість iPhone 12

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iPhone / computerra

Новий гаджет від Apple отримає більш плавне зображення завдяки підвищеній частоті оновлення.

У мережі з'явилися перші дані про нові iPhone 12.

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За даними порталу, який має джерела в ланцюзі постачань, нове покоління iPhone 2020 року отримає екран з частотою оновлення 120 Гц. Тоді як iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max оснащені дисплеями на 60 Гц.

Дисплей гаджета зможе відтворювати ролики у 24, 48 і 60 кадрів на секунду. Це дозволить зображенню на екрані стати плавнішим. Відзначається, що дисплей з аналогічними показниками встановлено і в iPad Pro 2018 року. Також наголошується, що iPhone 12 може отримати OLED-екран, а не IPS.

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iPhone

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Джерело: appleinsider
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