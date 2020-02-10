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Неможливо сидіти: наймолодша мільярдерка світу здивувала обтислим вбранням

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Кайлі Дженнер і невдала сукня - фото 1
Кайлі Дженнер і невдала сукня

Наймолодша у світі мільярдерка Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги через надто обтислу сукню. Звісно ж, так дівчина продемонструвала розкішні форми, але навіть не могла зігнутись чи присісти.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 161 мільйон користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно вона стала гостею вечірки Vanity Fair, ля якої обрала синю блискучу сукню від Ralph & Russo. Обтисле вбрання не лише підкреслило апетитні форми Кайлі, а й не дало їй жодного шансу навіть присісти. Про це зірка зізналась сама, викликавши у шанувальників водночас і захват і співчуття.

Неможливо сидіти: наймолодша мільярдерка світу здивувала обтислим вбранням - фото 385119

Неможливо сидіти: наймолодша мільярдерка світу здивувала обтислим вбранням - фото 385120

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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