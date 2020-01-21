Геніальний рецепт канапки розвеселив мережу

Користувачі не можуть втримати усмішку від незвичайного рецепту канапки, який може зробити будь-хто. Звісно ж, варто розуміти, що це тонкий тролінг кулінарних блогів.

На платформі Reddit користувач з ніком meister2a поділився кумедним фото свого сніданку (чи будь-якого іншого перекусу – це доволі важко визначити), яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 4 години дописи побачили понад 18 тисяч осіб, а ще більш як 500 залишили коментарі.

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А все тому, що на знімку можна побачити канапку зі шматочком сиру та ковбасою, а також чіпсами навколо неї. "Стеж за мною, щоб отримати більше рецептів", – відзначив автор. А користувачі додали, що шматочок сиру переносить цю страву на новий рівень. Якщо ж ваші кулінарні уміння десь на такій же планці, то не варто засмучуватись, адже ви можете прославитись у мережі.

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