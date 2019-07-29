Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Некромант: вийшов трейлер хорору з Монікою Беллуччі

  • 32
Вихід фільму в український прокат очікується 29 серпня - фото 1
Вихід фільму в український прокат очікується 29 серпня / Monica Bellucci Source

У мережі з'явився дубльований трейлер австралійського фантастичного фільму жахів Некромант з Монікою Беллуччі.

Ролик опублікували на YouTube-каналі. Режисером і сценаристом стрічки став Кия Роуч-Тернер. Продюсер фільму Ендрю Мейсон, відомий нам з Матриці.

І ще: ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою

У ролях окрім незрівнянної Моніки Беллуччі також знялися Керолайн Форд, Бен О'Тул, Девід Біміш, Вілльям Чун, Чармейн Бінгва і Майкл Дункан. Фільм розповідає історію молодого чоловіка на ім'я Говард, який усвідомлює, що приєднався до таємної організації некромантів. Він стає одним із мисливців за демонами, що опановують душами людей за допомогою смартфонів.

Вихід фільму в український прокат очікується 29 серпня.

Читайте також: Вітаємо у Зомбіленді 2: дивіться трейлер продовження культової зомбі-комедії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)
  • 28 липня, 18:50
  • 1091
Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства
  • 27 липня, 21:24
  • 3598
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1646344
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз