Некромант: вийшов трейлер хорору з Монікою Беллуччі

У мережі з'явився дубльований трейлер австралійського фантастичного фільму жахів Некромант з Монікою Беллуччі.

Ролик опублікували на YouTube-каналі. Режисером і сценаристом стрічки став Кия Роуч-Тернер. Продюсер фільму Ендрю Мейсон, відомий нам з Матриці.

І ще: ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою

У ролях окрім незрівнянної Моніки Беллуччі також знялися Керолайн Форд, Бен О'Тул, Девід Біміш, Вілльям Чун, Чармейн Бінгва і Майкл Дункан. Фільм розповідає історію молодого чоловіка на ім'я Говард, який усвідомлює, що приєднався до таємної організації некромантів. Він стає одним із мисливців за демонами, що опановують душами людей за допомогою смартфонів.

Вихід фільму в український прокат очікується 29 серпня.

Читайте також: Вітаємо у Зомбіленді 2: дивіться трейлер продовження культової зомбі-комедії