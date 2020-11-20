Нейромережа записала новий трек Емінема, в якому він свариться з Марком Цукербергом

У мережі з'явився новий трек Емінема, в якому репер звертається до засновника і голови Facebook Марка Цукерберга, лається з ним і дивно ображає. Дивіться, що з того вийшло на Радіо МАКСИМУМ!

The Next Web зазначає, що в основному трек Емінема складається з безглуздих фраз, які тільки роблять його смішнішим.

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Наприклад, в ньому є такі слова: "Прокидаючись, ти схожий на людину, яка винайшла тости. Так, ти – комп'ютер, віабу (weeaboo, сленгове позначення для людини, одержимої японською культурою, але не є японцем)!" і "Я назву тебе Марком біля річки (Mark by the River), тому що ти фальшивка".

Насправді Емінем не має ніякого стосунку до композиції. Її створила команда YouTube-каналу Calamity AI за допомогою нейромережі GPT-3. Вони поставили перед нею завдання зробити "діз на Марка Цукерберга у стилі Емінема", використовували систему Tactron 2 для імітації голосу виконавця і синтезували відео.

Раніше співачка Grimes випустила трек "AI Lullaby", призначений для поліпшення якості сну. Його записали спеціально для музичного стартапу Endel.

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