Кохана Ілона Маска випустила AI-колискову AI Lullaby

Канадська співачка Grimes представила композицію "AI Lullaby", записану в колаборації з Endel – музичним стартапом. Слухайте, як звучить AI-колискова, яку, ймовірно, співає кохана Ілона Маска своєму синочку.

Над колисковою "Al Lubally" працював разом із Grimes стартап Endel. Компанія спеціалізується на створенні персоналізованого звукового середовища, що сприяє зниженню рівня стресу, концентрації уваги та поліпшенню сну.

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"Звуки були оброблені за допомогою технології Endel Pacific, щоб створити звуковий ландшафт, який у режимі реального часу адаптується до вашого місця розташування, погоди та природного освітлення. "AI Lullaby" розроблена з науковим підходом, щоб допомогти дітям і дорослим міцніше спати", – йдеться в описі проєкту на сайті Endel.

Grimes – Al Lubally: слухайте колискову від коханої Ілона Маска

Нагадаємо, у лютому вийшов п'ятий студійний альбом Grimes, який має назву "Miss_Anthropocene". Його героїнею стала антропоморфна богиня, здатна змінювати клімат.

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