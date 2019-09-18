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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Неймовірно довгий язик зробив відверту блогерку зіркою в Instagram: пікантні кадри (18+)

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Блогерка Мікайла Саравіа - фото 1
Блогерка Мікайла Саравіа / Instagram

Розкута Instagram-блогерка з Флориди Мікайла Саравіа розбагатіла завдяки дуже довгому язику. Дівчина часто публікує гарячі кадри своєї "унікальної гідності" в мережі.

Середня довжина людського язика – 9 см, а у Мікайли Саравіа він досягає 16,5 см. Дівчина часто ділиться з підписниками спокусливими відео, як вона щось облизує.

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Неймовірно довгий язик зробив відверту блогерку зіркою в Instagram: пікантні кадри (18+) - фото 355761
Неймовірно довгий язик зробив відверту блогерку зіркою в Instagram: пікантні кадри (18+) - фото 355759

На сторінку красуні в Instagram підписані 2 мільйони осіб, а за один пост в соцмережі блогерка отримує від 900 до 3 тисячі доларів.

Крім цього, Саравіа зареєструвала зображення свого язика як товарну марку і продає одяг і аксесуари з його знімками. Всього за рік її дохід з 50 тисяч доларів виріс майже до 100 тисяч доларів.

Неймовірно довгий язик зробив відверту блогерку зіркою в Instagram: пікантні кадри (18+) - фото 355758

Неймовірно довгий язик зробив відверту блогерку зіркою в Instagram: пікантні кадри (18+) - фото 355760

Неймовірно довгий язик зробив відверту блогерку зіркою в Instagram: пікантні кадри (18+) - фото 355762

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Джерело: ladbible
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