Неймовірно довгий язик зробив відверту блогерку зіркою в Instagram: пікантні кадри (18+)

Розкута Instagram-блогерка з Флориди Мікайла Саравіа розбагатіла завдяки дуже довгому язику. Дівчина часто публікує гарячі кадри своєї "унікальної гідності" в мережі.

Середня довжина людського язика – 9 см, а у Мікайли Саравіа він досягає 16,5 см. Дівчина часто ділиться з підписниками спокусливими відео, як вона щось облизує.

І ще: Доньку Джона Траволти називали повною: вона виросла і втерла усім носа

На сторінку красуні в Instagram підписані 2 мільйони осіб, а за один пост в соцмережі блогерка отримує від 900 до 3 тисячі доларів.

Крім цього, Саравіа зареєструвала зображення свого язика як товарну марку і продає одяг і аксесуари з його знімками. Всього за рік її дохід з 50 тисяч доларів виріс майже до 100 тисяч доларів.

Читайте також: Танці з зірками 2019: Тіна Кароль здивувала сміливим знімком з MARUV за лаштунками шоу