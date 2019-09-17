Танці з зірками 2019: Тіна Кароль здивувала сміливим знімком з MARUV за лаштунками шоу

Українська поп-діва Тіна Кароль стала новою ведучою шоу Танці з зірками. Так, в четвертому прямому ефірі співачка не просто провела випуск, а й стала ведучою весілля Катерини Кухар та Олександра Стоянова. Але ще однією несподіванкою стало сміливе фото Тіни і MARUV, яке з'явилося в Instagram у Тіни.

У четвертому випуску шоу Танці з зірками 2019 одним з найяскравіших виступів став "пацанський" пасадобль MARUV і JAY'я. Танцюристи, напевно, так захопилися, що продовжили веселитися за лаштунками.

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Так, Тіна Кароль поділилася яскравим кадром з бекстейджа, на якому позує на руках у JAY'я. А в цей час MARUV в "леопардовому" кожушку спокусливо обняла співачку за ногу. Сама Тіна сміється в камеру, не приховуючи своїх емоцій.

Схоже, для учасників проєкту, які зібралися на задньому фоні, незвичайна колаборація стала несподіванкою. На їхніх обличчях відобразилась ціла гама емоцій, серед яких було і щире здивування.

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