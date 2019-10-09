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Неймовірні пейзажі засніженої пустелі Сахара

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Сахара - фото 1
Сахара / parismatch

Хто б міг подумати, що у найспекотнішій пустелі планети, площею 9 200 000 квадратних кілометрів, випаде сніг.

Вперше за 40 років сніжинки торкнулися червоних дюн Сахари, залишивши невеликий білий наліт, у січні минулого року.

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Це останнє місце, де люди чекали б побачити сніг, але тим не менш, це сталося! Неймовірні фотографії Сахари в снігу очікують на вас нижче. Ці знімки були зроблені фотографом-любителем Карімом Бучетата 19 грудня 2018 року, в Айн-Сефра, Алжир. "Всі були приголомшені, побачивши сніг в пустелі. Це таке рідкісне явище", – сказав фотограф. Неначе фотографії з паралельної реальності!

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Неймовірні пейзажі засніженої пустелі Сахара - фото 360672

Неймовірні пейзажі засніженої пустелі Сахара - фото 360673

Неймовірні пейзажі засніженої пустелі Сахара - фото 360674

Неймовірні пейзажі засніженої пустелі Сахара - фото 360675

Неймовірні пейзажі засніженої пустелі Сахара - фото 360676

Тим часом у Швейцарії на вершині Пік Лунгін, яку називають "дахом Європи", побудували маленький екологічний будиночок для туристів. Тут мріє побувати чимало людей!

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Джерело: parismatch
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