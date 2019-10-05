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На "даху Європи" звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото

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Будиночок для мандрівників у Швейцарії - фото 1
Будиночок для мандрівників у Швейцарії / thiloalexbrunner.ch

У Швейцарії на вершині Пік Лунгін, яку називають "дахом Європи", побудували маленький екологічний будиночок для туристів. Тут мріє побувати чимало людей!

Архітектурна студія Thilo Alex Brunner зуміла встановити на гірській вершині Пік Лунгін у Швейцарії крихітний дім з площею у 19 квадратних метрів. Це місце було обрано не просто так, адже звідси відкривається неймовірний вид! А цікава назва про дах Європи доволі легко пояснюється, адже всі опади, які тут бувають, стікають у три великих басейни: Чорне та Середземноморське моря, а також Атлантичний океан.

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Відзначимо, що до вершини на висоті понад 2700 метрів над рівнем моря можна дійти тільки пішки. Тому всі, хто подолав такий шлях можуть завітати до будиночка.

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359615

Щоправда, залишитись на ніч не вийде. Нічліг та вікенд тут можуть проводити лише переможці конкурсів, які організовує компанія On, що спеціалізуються на спортивному одязі та взутті. Що ж до самого крихітного помешкання, то воно повноцінно працює завдяки сонячним батареям та дощовій воді.

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359616

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359617

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359618

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359619

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359620

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359621

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359622

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359623

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359624

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359625

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359626

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359627

На 'даху Європи' звели крихітний дім для мандрівників: яскраві фото - фото 359628

Джерело фото: thiloalexbrunner.ch

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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