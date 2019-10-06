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Нідерланди планують відмовитися від назви Голландія та створити новий імідж країни

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Нідерланди - фото 1
Нідерланди / adventeducation

Влада Нідерландів хоче відмовитися від слова Голландія як синонім офіційної назви держави. Також розробляється масштабна ребрендингова кампанія, яка буде спрямована на створення образу відкритої та інноваційної країни, а також стимулювання експорту та туризму.

Така концепція буде представлена ​​вже в кінці 2019 року за підтримки уряду, туристичної індустрії та приватного бізнесу. "Було укладено угоду про найзручніше вживання офіційної назви країни – Нідерланди", – заявив прес-секретар нідерландського МЗС.

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Нідерланди планують відмовитися від назви Голландія та створити новий імідж країни - фото 359905

Саме ця назва, а не Голландія, повинна буде вживатися стосовно країни на конкурсі Євробачення в Роттердамі і на Олімпійських іграх в Токіо у 2020 році. Крім того, національна футбольна команда на офіційних зустрічах буде називатися збірною Нідерландів.

Як повідомляється, уряд хоче прибрати фокус міжнародної уваги з тих особливостей національного життя, з якими зазвичай асоціюється країна (культура вживання наркотиків в рекреаційних цілях і Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі).

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Джерело: telegraph
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