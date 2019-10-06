Нідерланди планують відмовитися від назви Голландія та створити новий імідж країни

Влада Нідерландів хоче відмовитися від слова Голландія як синонім офіційної назви держави. Також розробляється масштабна ребрендингова кампанія, яка буде спрямована на створення образу відкритої та інноваційної країни, а також стимулювання експорту та туризму.

Така концепція буде представлена ​​вже в кінці 2019 року за підтримки уряду, туристичної індустрії та приватного бізнесу. "Було укладено угоду про найзручніше вживання офіційної назви країни – Нідерланди", – заявив прес-секретар нідерландського МЗС.

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Саме ця назва, а не Голландія, повинна буде вживатися стосовно країни на конкурсі Євробачення в Роттердамі і на Олімпійських іграх в Токіо у 2020 році. Крім того, національна футбольна команда на офіційних зустрічах буде називатися збірною Нідерландів.

Як повідомляється, уряд хоче прибрати фокус міжнародної уваги з тих особливостей національного життя, з якими зазвичай асоціюється країна (культура вживання наркотиків в рекреаційних цілях і Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі).

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