Неймовірне занурення: у мережі з'явився новий трейлер консолі PlayStation 5

До виходу консолей нового покоління залишається все менше часу. І хоч Sony не розкривала точної дати релізу своєї PlayStation 5, відомо, що вона випаде на період осінньо-зимових свят. І вже зараз компанія активно підігріває інтерес публіки до майбутньої ігрової системи.

Нещодавно вона опублікувала дебютний трейлер Sony PlayStation 5, а тепер поділилася і другим.

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Другий рекламний ролик розповідає про ключові фішки Sony PlayStation 5. Теглайном трейлера стала фраза "неймовірне занурення", і це не порожні обіцянки. Творці консолі гарантують це саме занурення завдяки передовій графіці, блискавичному завантаженню (яке забезпечується високошвидкісним SSD), 3D-звуку (що створюється за допомогою аудіочипу Tempest 3D) і особливостям нового контролера DualSence.

Геймпад DualSence хизується масою особливостей на кшталт адаптивних тригерів, тактильної віддачі та контекстуальної вібрації, яка генерується на основі внутрішньоігрових звуків.

На жаль, раніше стало відомо, що консоль не підтримуватиме зворотну сумісність з іграми, створеними для PS1, PS2 і PS3. Утім, поки до цієї інформації слід ставитися з часткою скепсису, оскільки з'являлася вона не від самої Sony.

Повторимося, що точної дати релізу у PlayStation 5 поки немає. Однак, як вважають інсайдери, реліз пристрою запланований на середину листопада – на тиждень, на який випадає 13 число. Приблизно у цей же час в продаж надійде і Xbox One X.

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