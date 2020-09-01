Пілот проведе онлайн-переліт у суперреалістичній грі Microsoft Flight Simulator

Пілот-інструктор S7 Airlines зробить переліт з Москви до австрійського міста Інсбрук на віртуальному пасажирському лайнері Airbus A320neo. Це буде проходити в авіасимулятор Microsoft Flight Simulator.

Аеропорт Інсбрука вважається одним з найскладніших для посадки, тому що його злітно-посадкова смуга дуже коротка. Саме місто розташоване в Альпах і літаки там дозволяють садити тільки пілотам зі спеціальним допуском.

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Пілот розповість глядачам про процеси під час польоту, на основі чого команда приймає важливі рішення, а також виконає кілька фігур вищого пілотажу.

Трансляція почнеться 4 вересня о 18:00 в групі S7 Airlines. Під час стріму організатори розіграють три сертифікати на політ в авіатренажері у навчальному центрі S7 Training і ще три сертифікати на 10 000 миль кожен.

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