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Інсайдери назвали точну дату старту продажів PlayStation 5

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PlayStation 5 з'явиться на прилавках напередодні Різдва - фото 1
PlayStation 5 з'явиться на прилавках напередодні Різдва

У той час як Microsoft уже назвала дату виходу консолі Xbox Series X, її головний конкурент, компанія Sony продовжує відтягувати довгоочікуваний анонс. Утім, журналісти порталу VideoGamesChronicle поспілкувалися зі своїми джерелами і розповіли, коли Sony планує випускати PlayStation 5 на ринок.

Виявляється, розрив між стартом продажів ігрових приставок буде незначний.

Раніше ЗМІ розсекретили цінник PlayStation 5

Згідно з даними журналістів, реліз PlayStation 5 запланований на тиждень, що закінчується 13 листопада: у Великій Британії PlayStation затвердила величезні маркетингові витрати, які припадають саме на цю дату. При цьому Xbox Series X повинна вийти трохи раніше за свого стратегічного конкурента: Microsoft випереджатиме Sony приблизно на тиждень.

Крістофер Дрінг, глава відділу B2B у компанії Gamer Network, пояснив, чому ця дата виглядає дуже реалістичною:

"Якщо ви хочете отримати вигоду в різдвяний період, слід запускати продукт до кінця листопада, до останньої зарплати на рік. Це завжди найбільш ключовий крок".

Старт продажів PlayStation 5 запланований на першу половину листопада - фото 422742
Старт продажів PlayStation 5 запланований на першу половину листопада

Нагадаємо, що PlayStation 4 запустилася у 2013 році. У Північній Америці вона вийшла 15 листопада, а 29 листопада прийшла на ринок Європи. Удосконалена PlayStation 4 Pro дебютувала трьома роками пізніше: її продажі стартували 10 листопада. Судячи з усього, нове покоління з'явиться у продажу теж у цьому проміжку часу.

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Джерело: videogameschronicle
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