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ЗМІ розсекретили цінник PlayStation 5

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PlayStation 5 - фото 1
PlayStation 5 / mydrivers

Офіційний цінник випадково розкрив великий французький ритейлер, який розміщував на своїх сайтах консолі PS5, готуючись до старту продажів.

На сторінках магазину засвітилися дві версії PlayStation 5, а також безліч аксесуарів до них. Якщо вірити інформації, цифрова версія PS5 обійдеться покупцям в 399 євро, а модель з Blu-Ray приводом обійдеться на 100 євро дорожче, 499 євро.

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Крім цього, на сторінці магазину засвітилася інформація про вартість оригінальних аксесуарів для консолі Sony наступного покоління. Наприклад, вартість ігрового контролера DualSense складе 50 євро.

Офіційної інформації від Sony з приводу цін поки не надходило, тому до цієї інформації, як і до інших джерел, варто поставитися з певною часткою скепсису. З іншого боку, цінник на ігрову приставку буде в районі середнього смартфона, наприклад бестселера iPhone SE (2020), що для багатьох буде цілком прийнятно.

ЗМІ розсекретили цінник PlayStation 5 - фото 419622

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Джерело: mydrivers
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