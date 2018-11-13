Неймар перетворився на жовту картку: кумедне фото

Бразильський футболіст Неймар пожартував у притаманному собі стилі.

Форвард "ПСЖ" Неймар завжди славився своєю любов'ю до модних трендів і брендового одягу. Цього разу знаменитий бразилець одягнув на себе костюм жовтого кольору і вирішив показати громадськості своє почуття гумору.

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"Жовта картка", – Неймар підписав знімок, який був опублікований на його сторінці в Instagram.

Неймар перетворився на жовту картку: кумедне фото

Тим часом українець Андрій Шевченко був визнаний автором найкрасивішого голу "Мілана" за всю історію матчів з "Ювентусом". Найкращий гол фанати "Мілана" вибрали шляхом голосуванням, яке було проведено напередодні матчу 12-го туру італійської Серії А між "Міланом" і "Ювентусом" (0:2).

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