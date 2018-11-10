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Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

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На вершині списку залишається Бельгія - фото 1
На вершині списку залишається Бельгія / Динамомания

Національна збірна України піднялася на дві позиції у рейтингу ФІФА.

Наразі наша збірна посідає 27-й рядок у рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

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Після домашньої перемоги над Чехією в Лізі націй УЄФА (1:0) і нічиї у контрольному матчі в Італії (1:1) коефіцієнт "синьо-жовтої" збірної збільшився на 15 пунктів і становить 1483 очки. У жовтневому рейтингу Україна випередила Північну Ірландію і Словаччину.

На вершині списку залишається Бельгія (1733). Другою йде Франція (1732), третя Бразилія (1669). У першу десятку рейтингу також входять Хорватія (1635), Англія (1619), Уругвай (1617), Португалія (1616), Швейцарія (1598), Іспанія (1597) і Данія (1584).

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Джерело: sivtimes
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