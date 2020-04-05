Неймар не влучив у порожні ворота під час гри з собаками: епічне відео

Зірка футболу, нападник збірної Бразилії та французького Парі Сен-Жермен Неймар показав, як проводить час на карантині. У себе вдома бразилець розважається на задньому дворі, який за розмірами нагадує повноцінне футбольне поле. Компанію нападаючому склали його улюблені собаки.

Так, на своїй сторінці в Instagram Неймар поділився відео, на якому грає в футбол разом з чотирилапими. Біда в тому, що бразилець не зумів з першої спроби влучити у порожні ворота. Попри це, він підняв руки вгору після свого неточного удару. Щоправда, на другому колі забігу з собакою футболіст все ж виправився і відправив м'яч у ворота.

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