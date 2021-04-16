Небо над Пекіном стало жовтим через піщану бурю

У столиці Китаю Пекіні небо пожовкло від забруднення частинками піску, принесеними вітром з півночі країни. Пісок принесений бурею з Монголії і китайського регіону Внутрішня Монголія.

Як пише Reuters, за даними місцевої влади, індекс якості повітря в Пекіні виріс до 324, в основному через великі частки піску і пилу. "Небо над Пекіном пожовкло, а забруднення повітря різко зросла, коли гігантська хмара частинок піску і пилу пронеслася по місту під сильним вітром з півночі Китаю", – йдеться в повідомленні.

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Частки піску були принесені з Монголії і китайського регіону Внутрішня Монголія. Очікується, що до п'ятниці сильні вітри забруднять повітря в центральному і східному Китаї.

Відзначається, що кількість піску в повітрі було менше, ніж під час двох піщаних бур в північному Китаї минулого місяця, але швидкість вітру була вищою.

See the sandstorm coming in Beijing today pic.twitter.com/ihng5lSkuE — Zhou Lei (@ZhouLeiArt) April 15, 2021

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