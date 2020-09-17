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Неанонсований iPhone 12 Max засвітився у бенчмарку AnTuTu: буде топ?

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Скільки набирає iPhone 12 Max в AnTuTu - фото 1
Скільки набирає iPhone 12 Max в AnTuTu

Авторитетний інсайдер під ніком Ice Universe поділився у твітері скріншотами з результатами синтетичних тестів продуктивності iPhone 12 Pro Max з чипом Apple A14 Bionic. Дізнайтеся, наскільки потужніша новинка у порівнянні з топовим процесором від Qualcomm.

Якщо вірити даним з AnTuTu, то iPhone 12 Pro Max буде дещо продуктивнішим за торішній iPhone 11 Pro Max.

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Майбутній смартфон набрав 572 333 бали, а його попередник – 524 436 бали. Також скріншот розкрив деякі характеристики iPhone 12 Pro Max – смартфон оснащений 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. При цьому тестовий пристрій працює під управлінням iOS 14.1.

Інсайдер також зазначає, що результати тесту чипа Apple A14 Bionic в AnTuTu поступаються показникам флагманського чипсета Qualcomm Snapdragon 865+ (648 871 бал).

Неанонсований iPhone 12 Max засвітився у бенчмарку AnTuTu: буде топ? - фото 426043

Ймовірно, в AnTuTu засвітився один з робочих прототипів iPhone 12 Pro Max, а фінальна версія буде значно продуктивнішою.

Очікується, що Apple представить нові смартфони в жовтні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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