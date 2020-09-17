Неанонсований iPhone 12 Max засвітився у бенчмарку AnTuTu: буде топ?

Скільки набирає iPhone 12 Max в AnTuTu

Авторитетний інсайдер під ніком Ice Universe поділився у твітері скріншотами з результатами синтетичних тестів продуктивності iPhone 12 Pro Max з чипом Apple A14 Bionic. Дізнайтеся, наскільки потужніша новинка у порівнянні з топовим процесором від Qualcomm.

Якщо вірити даним з AnTuTu, то iPhone 12 Pro Max буде дещо продуктивнішим за торішній iPhone 11 Pro Max.

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Майбутній смартфон набрав 572 333 бали, а його попередник – 524 436 бали. Також скріншот розкрив деякі характеристики iPhone 12 Pro Max – смартфон оснащений 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. При цьому тестовий пристрій працює під управлінням iOS 14.1.

AnTutu exposed the results of the iPhone 12 Pro Max, and the performance of the Apple A14 was disappointing. This score is even lower than Snapdragon 865+. pic.twitter.com/7x5feZ0GPo — Ice universe (@UniverseIce) September 17, 2020

Інсайдер також зазначає, що результати тесту чипа Apple A14 Bionic в AnTuTu поступаються показникам флагманського чипсета Qualcomm Snapdragon 865+ (648 871 бал).

Ймовірно, в AnTuTu засвітився один з робочих прототипів iPhone 12 Pro Max, а фінальна версія буде значно продуктивнішою.

Очікується, що Apple представить нові смартфони в жовтні.

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