Apple розкрила подробиці про революційний процесор A14 Bionic

Під час нещодавньої презентації Apple не тільки представила нові планшети та смарт-годинники, але і розповіла про фірмовий процесор A14 Bionic, виконаний по новітньому 5-нм техпроцесу.

Тепер же компанія розкрила ключові особливості чипа, а також порівняла його характеристики з моделями попереднього покоління. Кількість транзисторів в Apple A14 Bionic складає 11,8 мільярда, що на 40% більше, ніж у попередньої версії мобільної платформи. За запевненням вендора, з технічної точки зору це означає поліпшення ключових показників SoC – продуктивності й енергоефективності.

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Шестиядерний процесор включає два високопродуктивні та чотири базові ядра. Компанія стверджує, що завдяки переходу на новий техпроцес iPad Air четвертого покоління став на 40% потужнішим за попередника, а оновлена ​​архітектура вбудованої графіки забезпечує стрибок продуктивності на 30% без відчутного зростання енергоспоживання.

Крім того, A14 Bionic оснащений 16-ядерним нейронним співпроцесором Neural Engine, який здатний виконувати 11 трильйонів операцій на секунду, що робить його вдвічі швидшим за аналог попереднього покоління, і в десять разів швидшим в операціях машинного навчання.

Очікується, що Apple A14 Bionic отримають усі моделі серії iPhone 12, які стануть першими серійними смартфонами на ринку, що працюють на базі 5-нм процесорів. Завдяки істотній економії енергії новими процесорами, Apple зможе зменшити місткість акумуляторів у прийдешніх 5G-пристроях, забезпечуючи їм високу автономність при порівняно невеликій вазі.

Дата презентації нової лінійки смартфонів бренду ще не оголошена.

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