Apple показала оновлений iPad Air і прокачаний iPad: характеристики й особливості

У рамках спеціальної онлайн-презентації, що відбулася 15 вересня, Apple показала нове покоління планшетних комп'ютерів iPad. Розповідаємо про технічні характеристики, ціни й особливості прокачаного iPad та нового iPad Air.

iPad Air 4

Новий планшет зовні кардинально відрізняється від попередника. Він отримав дизайн у стилі дорожчих моделей iPad Pro з закругленими краями екрану, тонкими рамками та плоскими гранями корпусу. Завдяки цьому діагональ дисплея збільшилася до 11 дюймів, а роздільна здатність – до 2360х1640 пікселів. Apple називає нову матрицю Liqued Display. Вона виконана із застосуванням технології повної ламінації та підтримує функцію True Tone.

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Крім того, фірмовий роз'єм Lightning замінили нарешті на універсальний USB Type-C, що дозволяє безпосередньо під'єднувати до планшета накопичувачі, монітори, камери й іншу периферію. А ось система сканування осіб Face ID так і залишилася перевагою Pro-версій – в iPad Air 4 залишився сканер відбитків Touch ID. Правда, він переїхав з кнопки "Додому", якої у планшеті більше немає, в кнопку увімкнення на бічній грані. Важливим нововведенням стала поява стереодинаміків, аналогічних тим, що використовуються в iPad Pro. Від останнього новий iPad Air також перейняв магнітне кріплення для Apple Pencil другого покоління.

"Серцем" iPad Air 4 став новітній процесор A14 Bionic, виконаний по передовому 5-нанометровому техпроцесу. До слова, це перший такий чипсет у світі. У ньому вмістилося 11,8 мільярда транзисторів. До складу чипа входить шестиядерний CPU, продуктивність якого зросла на 40% у порівнянні з iPad Air 3, і чотирьохядерний GPU, що забезпечує на 30% швидшу графіку.

Серед інших особливостей iPad Air 4: 12-мегапіксельна основна камера з можливістю запису відео у форматі 4K / 60 fps, 7-мегапіксельна фронтальна камера з підтримкою Smart HDR, на 60% швидше LTE-з'єднання, Wi-Fi 6, підтримка клавіатури Magic Keyboard, до 10 годин автономної роботи без підзарядки.

iPad Air 4 надійде в продаж в жовтні за такими цінами:

64 ГБ + Wi-Fi – 599 доларів

64 ГБ + Wi-Fi + LTE – 729 доларів

256 ГБ + Wi-Fi – 749 доларів

256 ГБ + Wi-Fi + LTE – 879 доларів

iPad 8

У iPad восьмого покоління змін не так багато. Він оснащується 10,2-дюймовим Retina-дисплеєм з роздільною здатністю 2160х1620 пікселів і зовні не відрізняється від попередника. У нього той же роз'єм Lightning, кнопка "Додому" зі сканером відбитків Touch ID і великі рамки зверху та знизу. Підтримується робота з Apple Pencil, але тільки першого покоління.

Основні зміни криються всередині. Працює він на базі процесора A12 Bionic, знайомого завдяки iPhone XS і iPad Air 3. За запевненням Apple, новий iPad у два рази продуктивніший за популярні Windows-ноутбуки та втричі потужніший, ніж популярні планшети на Android.

Як і раніше, iPad здатний пропрацювати на одному заряді до 10 годин. У комплект поставки входить мережевий адаптер з роз'ємом USB Type-C. Планшет оснащується стереодинаміками, але, на відміну від того ж iPad Air 4, вони розташовані на одній стороні, через що звук не настільки об'ємний.

iPad восьмого покоління надійде в продаж вже у цю п'ятницю і буде доступний за такими цінами:

32 ГБ + Wi-Fi – 329 доларів

32 ГБ + Wi-Fi + LTE – 459 доларів

128 ГБ + Wi-Fi – 429 доларів

128 ГБ + Wi-Fi + LTE – 559 доларів.

Нові iPad поставлятимуться з iPadOS 14 на борту. Для інших планшетів компанії вона буде доступна з 16 вересня.

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