На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Apple показала оновлений iPad Air і прокачаний iPad: характеристики й особливості
-
- 9
У рамках спеціальної онлайн-презентації, що відбулася 15 вересня, Apple показала нове покоління планшетних комп'ютерів iPad. Розповідаємо про технічні характеристики, ціни й особливості прокачаного iPad та нового iPad Air.
iPad Air 4
Новий планшет зовні кардинально відрізняється від попередника. Він отримав дизайн у стилі дорожчих моделей iPad Pro з закругленими краями екрану, тонкими рамками та плоскими гранями корпусу. Завдяки цьому діагональ дисплея збільшилася до 11 дюймів, а роздільна здатність – до 2360х1640 пікселів. Apple називає нову матрицю Liqued Display. Вона виконана із застосуванням технології повної ламінації та підтримує функцію True Tone.
Більше з презентації: Представлено Apple Watch Series 6 й Apple Watch SE: характеристики та ціни новинок
Крім того, фірмовий роз'єм Lightning замінили нарешті на універсальний USB Type-C, що дозволяє безпосередньо під'єднувати до планшета накопичувачі, монітори, камери й іншу периферію. А ось система сканування осіб Face ID так і залишилася перевагою Pro-версій – в iPad Air 4 залишився сканер відбитків Touch ID. Правда, він переїхав з кнопки "Додому", якої у планшеті більше немає, в кнопку увімкнення на бічній грані. Важливим нововведенням стала поява стереодинаміків, аналогічних тим, що використовуються в iPad Pro. Від останнього новий iPad Air також перейняв магнітне кріплення для Apple Pencil другого покоління.
"Серцем" iPad Air 4 став новітній процесор A14 Bionic, виконаний по передовому 5-нанометровому техпроцесу. До слова, це перший такий чипсет у світі. У ньому вмістилося 11,8 мільярда транзисторів. До складу чипа входить шестиядерний CPU, продуктивність якого зросла на 40% у порівнянні з iPad Air 3, і чотирьохядерний GPU, що забезпечує на 30% швидшу графіку.
Серед інших особливостей iPad Air 4: 12-мегапіксельна основна камера з можливістю запису відео у форматі 4K / 60 fps, 7-мегапіксельна фронтальна камера з підтримкою Smart HDR, на 60% швидше LTE-з'єднання, Wi-Fi 6, підтримка клавіатури Magic Keyboard, до 10 годин автономної роботи без підзарядки.
iPad Air 4 надійде в продаж в жовтні за такими цінами:
- 64 ГБ + Wi-Fi – 599 доларів
- 64 ГБ + Wi-Fi + LTE – 729 доларів
- 256 ГБ + Wi-Fi – 749 доларів
- 256 ГБ + Wi-Fi + LTE – 879 доларів
iPad 8
У iPad восьмого покоління змін не так багато. Він оснащується 10,2-дюймовим Retina-дисплеєм з роздільною здатністю 2160х1620 пікселів і зовні не відрізняється від попередника. У нього той же роз'єм Lightning, кнопка "Додому" зі сканером відбитків Touch ID і великі рамки зверху та знизу. Підтримується робота з Apple Pencil, але тільки першого покоління.
Основні зміни криються всередині. Працює він на базі процесора A12 Bionic, знайомого завдяки iPhone XS і iPad Air 3. За запевненням Apple, новий iPad у два рази продуктивніший за популярні Windows-ноутбуки та втричі потужніший, ніж популярні планшети на Android.
Як і раніше, iPad здатний пропрацювати на одному заряді до 10 годин. У комплект поставки входить мережевий адаптер з роз'ємом USB Type-C. Планшет оснащується стереодинаміками, але, на відміну від того ж iPad Air 4, вони розташовані на одній стороні, через що звук не настільки об'ємний.
iPad восьмого покоління надійде в продаж вже у цю п'ятницю і буде доступний за такими цінами:
- 32 ГБ + Wi-Fi – 329 доларів
- 32 ГБ + Wi-Fi + LTE – 459 доларів
- 128 ГБ + Wi-Fi – 429 доларів
- 128 ГБ + Wi-Fi + LTE – 559 доларів.
Нові iPad поставлятимуться з iPadOS 14 на борту. Для інших планшетів компанії вона буде доступна з 16 вересня.
Читайте також: Новий iPhone 12 Pro показали на шпигунському відео
-
22:52Apple показала оновлений iPad Air і прокачаний iPad: характеристики й особливості
-
22:24Volvo представила оновлену систему очищення повітря в салоні авто
-
21:56Представлено Apple Watch Series 6 й Apple Watch SE: характеристики та ціни новинок
-
21:34Диригент створив захисну маску для прослуховування музики
-
21:1516 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:49Щоб бути королем у ліжку: 7 справжніх суперфудів для чоловіків
-
20:22Блогер продемонстрував футуристичний смартфон LG Wing в дії: відео
-
20:00І будуть люди 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:51Чи можна їсти сирі кабачки: показання і протипоказання
-
19:45ДИНАМО ▶ АЗ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
19:20Чутки посилюються: Шевченко опублікував фото у новій формі Мілана
-
19:13Невдаха на дрифті: американець розбив Ford Mustang об стовп
-
18:55Бред Пітт і Дженніфер Еністон зустрілися онлайн заради спільного проєкту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:41Іспанський художник розмалював 90-літній маяк: активісти обурені його творчістю
-
18:32Мішель Обама придумала, як закликати людей на вибори: до чого тут помада?
-
18:24Дивіться трейлер 29-го сезону автошоу Top Gear: буде гаряче
-
18:12Гороскоп на 16 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Грань: з'явився новий трейлер PlayStation 5, який занурює вас у пригоди
-
17:48ТОП-5 знаків Зодіаку, які ненавидять відпочивати
-
17:33Про що шкодують і що цінують люди, які дожили до 90
-
17:24Зірка Ейфорії зняла фільм під час карантину: Netflix уже купив на нього права
-
17:10Психанув: чоловік розпиляв Chevrolet Camaro на частини у прямому ефірі
-
16:56У місті штату Флорида знову дозволили спускати штани: заборона тривала 13 років
-
21:56Представлено Apple Watch Series 6 й Apple Watch SE: характеристики та ціни новинок
-
19:45ДИНАМО ▶ АЗ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:33Про що шкодують і що цінують люди, які дожили до 90
-
14:26Тому Харді – 43 роки: найкращі трансформації актора
-
11:15Як ще можна використовувати таблетки для посудомийки: три прості лайфхаки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 вересня
-
07:16Запах "нового автомобіля" збираються заборонити: чому
- 14 вересня
-
21:17Рейтинг дружин за знаком Зодіаку: хто найкращий, а хто зробить життя пеклом
-
19:15З'явився калькулятор тривалості життя: як ним користуватись
-
17:00У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу
-
14:00Простий тест на логіку: знайдіть власника кабінету
-
11:50Хто така Маша Фокіна, яка завдяки дружбі з Єрмаком привела діда в політику
-
11:154 ранкові звички, які псують весь день
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня
-
08:27Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у третьому випуску (відео)
-
07:22Як побороти похмілля: 4 перевірені способи
- 13 вересня
-
21:49Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки
-
18:53Український фільм про Донбас отримав нагороду на Венеційському кінофестивалі
-
13:255 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
-
11:51Українці здивували ефектним тюнингом Chevrolet світового рівня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня
-
08:49Погода в Україні 13 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 12 вересня
-
20:52Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
-
19:23ЦРУ запропонувало людям тест на уважність: його складе не кожен
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку