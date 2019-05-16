Не зловживайте: чому не варто постійно думати про секс

На думку науковців, постійні думки про секс - патологічний стан, який необхідно лікувати. Крім того, вони розповіли, якими можуть бути наслідки постійного фантазування про інтим.

В Університеті Міннесоти досліджували природу думок про секс. Учені прийшли до висновку, що такий стан може серйозно нашкодити психіці, а також повинен піддаватися лікуванню.

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Приблизно 10% чоловіків і 7% жінок патологічно залежні від еротичних думок і сексу.

Як відомо, у жінок це називається німфоманією, а у чоловіків - сатаріазіс.

Але при цьому вчені також відзначають, що постійне збудження може бути пов'язане з гормональним перепадом, зокрема, у чоловіків - високе вироблення тестостерону.

Саме тому науковці наполегливо рекомендують звертатися до фахівців по допомогу, якщо ви виявили, що секс у вашому житті починає посідати не лише першу позицію, а й витісняти все інше.

Бережіть себе та своє здоров'я!

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