Не з Нового року і не з понеділка: як почати втілювати власні обіцянки

Чимало людей шукає особливих приводів, щоб почати змінювати своє життя. Хтось відкладає на понеділок, хтось на новий місяць, а хто навіть на Новий рік. Але як перейти від бажань до дій?

Мало хто на Новий рік не загадав якесь неймовірне бажання та не подумав, що ж хотів би змінити. Але минає перший тиждень року, а зрушень нема? Саме для таких ситуацій в інстаграм-профілі uahealth поділились дієвими порадами.

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"Якщо ти реально хочеш почати ходити в басейн або читати перед сном, то почни робити це вже сьогодні. І вуаля – твій міцний фундамент для нової звички чи обіцянки закладено. Далі – справа за регулярністю та системністю. На цьому рецепт перетворення обіцянки у реальність міг би завершитись, але ще потрібно врахувати кілька важливих інгредієнтів. Зокрема, якого саме результату хочеш досягнути та поставити чіткий дедлайн. Згодом не забудь похвалити себе навіть за маленькі перемоги", – йдеться у повідомленні.

Не менш важливим є і свідомий підхід до рішень про цілі та звички, які не мають не залежати ні від кого іншого, окрім вас.

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Як почати щось нове і не здатися наступного дня:

Реально оцінюйте власні бажання та можливості;

Обговорюйте з собою ж бажані результати;

Починайте з маленького;

Не змушуйте себе, дослухайтесь до свого тіла;

Пишайтесь собою та тіште себе за перші спроби;

Діліться змінами і допомагайте іншим почати вже зараз, а не "після свят".

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