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Не з Нового року і не з понеділка: як почати втілювати власні обіцянки

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Як почати змінювати життя зараз - фото 1
Як почати змінювати життя зараз / Cathryn Lavery on Unsplash

Чимало людей шукає особливих приводів, щоб почати змінювати своє життя. Хтось відкладає на понеділок, хтось на новий місяць, а хто навіть на Новий рік. Але як перейти від бажань до дій?

Мало хто на Новий рік не загадав якесь неймовірне бажання та не подумав, що ж хотів би змінити. Але минає перший тиждень року, а зрушень нема? Саме для таких ситуацій в інстаграм-профілі uahealth поділились дієвими порадами.

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"Якщо ти реально хочеш почати ходити в басейн або читати перед сном, то почни робити це вже сьогодні. І вуаля – твій міцний фундамент для нової звички чи обіцянки закладено. Далі – справа за регулярністю та системністю. На цьому рецепт перетворення обіцянки у реальність міг би завершитись, але ще потрібно врахувати кілька важливих інгредієнтів. Зокрема, якого саме результату хочеш досягнути та поставити чіткий дедлайн. Згодом не забудь похвалити себе навіть за маленькі перемоги", йдеться у повідомленні.

Не менш важливим є і свідомий підхід до рішень про цілі та звички, які не мають не залежати ні від кого іншого, окрім вас.

y Andrew Neel on Unsplash - фото 490996
y Andrew Neel on Unsplash

Як почати щось нове і не здатися наступного дня:

  • Реально оцінюйте власні бажання та можливості;
  • Обговорюйте з собою ж бажані результати;
  • Починайте з маленького;
  • Не змушуйте себе, дослухайтесь до свого тіла;
  • Пишайтесь собою та тіште себе за перші спроби;
  • Діліться змінами і допомагайте іншим почати вже зараз, а не "після свят".

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