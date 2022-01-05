Як пережити свята без конфліктів із родичами

Зимові свята є доволі насиченим та напруженим періодом, який хоч і асоціюється з родиною, але часто збільшує шанси на сварки. Як уникнути негативу з близькими у цей час – читайте далі.

Чимало людей найбільше часу проводить з сім'єю саме взимку, коли кількість свят зашкалює, а традиція збиратись за одним столом набирає обертів. Але інколи це створює дискомфорт, тому у телеграм-каналі Психологічна підтримка розповіли, як уникнути непорозумінь з родиною.

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​​Як пережити свята без конфліктів

Визначте межі. Краще одразу знати родичам про те, які теми ви не хочете обговорювати, а про що не хочете чути запитань та розмов.

Краще одразу знати родичам про те, які теми ви не хочете обговорювати, а про що не хочете чути запитань та розмов. Дотримуйтесь своїх же правил . Якщо ви розслабитесь, то можете саме почати зачіпати заборонені теми, а це дуже погана ідея.

. Якщо ви розслабитесь, то можете саме почати зачіпати заборонені теми, а це дуже погана ідея. Перемикайте увагу на інші теми. Дозвольте розпитати та обговорити щось інше, приміром, відпустку, захоплення чи враження від якоїсь події.

"Пам’ятайте, що часто у питаннях родичів криється любов, турбота та увага. Вони у такий спосіб висловлюють ці почуття", – підсумовують експерти.

Eugene Zhyvchik on Unsplash

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