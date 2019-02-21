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Лікарі розповіли, як не застудитися під час потепління

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Розповідаємо, як не захворіти при потеплінні - фото 1
Розповідаємо, як не захворіти при потеплінні

Більшість людей свято переконані, що захворіти значно простіше взимку, аніж в теплу пору року, але це зовсім не так. Лікарі наголошують на тому, що перші весняні або просто теплі дні не такі вже й безпечні, як можуть здаватися, і ось чому!

Згідно зі статистикою, саме навесні спостерігається зростання респіраторних захворювань, і на це є кілька причин.

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Люди настільки хочуть тепла, що при перших же сонячних променях зовсім забувають про теплий одяг, а також запобіжні заходи. В цей момент важливо пам'ятати, що взимку захисні сили організму слабшають, а це означає, що ваше "одягнусь не по погоді" може стати причиною занедужання.

Захворіти значно легше, коли на вулиці тепліє - фото 309152
Захворіти значно легше, коли на вулиці тепліє

Крім того, потепління створює максимально комфортні умови для розмноження вірусів. У цей період важливо одягатися по погоді, не поспішати скинути з себе зимове пальто, а також дотримуватися заходів, які допоможуть не підхопити інфекцію.

Медики рекомендують у перші теплі дні ввести у свій раціон трав'яні вітамінні збори, які зміцнюють імунну систему, рідше бувати в місцях скупчення людей, де концентрується безліч вірусів, а також регулярно вживати цибулю та часник, в яких містяться фітонциди.

Також дуже важливо тримати ноги в теплі, а також вживати продукти, що містять вітамін С й уникати стресів.

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Джерело: Med2
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