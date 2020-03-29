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Не відпустка з шашликами: у Києві вводять нові штрафи
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Влада Києва прийняла рішення штрафувати всіх порушників карантину, які дозволяють собі прогулянки та пікніки в період пандемії коронавірусу. Детальніше читайте далі.
Заступник очільника адміністрації Києва Петро Пантелєєв на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що мешканцям столиці варто серйозніше ставитись до дотримання карантину та не виходити з дому без потреби. В іншому ж випадку доведеться платити чималий штраф.
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Це штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 1700 до 3400 гривень. Карантин – це не канікули і не відпустка з шашликами, – наголосив заступник глави КМДА.
Пантелєєв додав, що, згідно з законодавством України, заборонено і розводити багаття у парках та лісах. За це також існує штраф у вигляді суми від 340 до 1460 гривень. Тому зберігайте спокій та дотримуйтесь самоізоляції!
Відзначимо, що станом на вечір 28 березня в Україні підтвердили 356 випадків COVID-19 (за добу зафіксували 45 нових випадків). Усього від коронавірусу померли 9 осіб, а 5 – одужали.
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