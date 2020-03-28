Дивіться на Нью-Йорк, який перетворився на пустелю через коронавірус: відеофакт

Епідемія коронавірусу, яка охопила Сполучені Штати, найгостріше відчувається в Нью-Йорку. Саме через швидке поширення інфікування цей мегаполіс, по суті, закритий. Як він виглядає показав водій, катаючись містом.

Завдяки відео, опублікованому на YouTube-каналі ShiftingLanes, ми можемо собі уявити, наскільки пустельним зараз є місто, яке у звичайні дні буквально кишить людьми. Автори ролика проїхалися практично по всіх визначних пам'ятках Нью-Йорка, і мегаполіс виглядає практично порожнім.

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Навіть у традиційно найгаласливішому місці – на Таймс-сквер – людей не видно: можна помітити лише кілька автомобілів. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших місцях тяжіння туристів – наприклад, Нижньому Манхеттені, Центральному парку, П'ятій авеню, у районі Метрополітен-музею тощо.

Навіть тунель Лінкольна, як правило, забитий автомобілями, зараз виглядає, скоріше, як одна з локацій комп'ютерної гри NFS: Underground. А всього через лічені дні у місті повинен був пройти один з найбільших світових автосалонів.

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