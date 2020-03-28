На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дивіться на Нью-Йорк, який перетворився на пустелю через коронавірус: відеофакт
-
- 36
Епідемія коронавірусу, яка охопила Сполучені Штати, найгостріше відчувається в Нью-Йорку. Саме через швидке поширення інфікування цей мегаполіс, по суті, закритий. Як він виглядає показав водій, катаючись містом.
Завдяки відео, опублікованому на YouTube-каналі ShiftingLanes, ми можемо собі уявити, наскільки пустельним зараз є місто, яке у звичайні дні буквально кишить людьми. Автори ролика проїхалися практично по всіх визначних пам'ятках Нью-Йорка, і мегаполіс виглядає практично порожнім.
До теми: Астронавт NASA дав 3 поради, як впоратися з самоізоляцією
Навіть у традиційно найгаласливішому місці – на Таймс-сквер – людей не видно: можна помітити лише кілька автомобілів. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших місцях тяжіння туристів – наприклад, Нижньому Манхеттені, Центральному парку, П'ятій авеню, у районі Метрополітен-музею тощо.
Навіть тунель Лінкольна, як правило, забитий автомобілями, зараз виглядає, скоріше, як одна з локацій комп'ютерної гри NFS: Underground. А всього через лічені дні у місті повинен був пройти один з найбільших світових автосалонів.
Читайте також: В Австралії собака став поштарем для дітей, які сидять вдома на карантині
-
21:51Моя ж ти булочка: alyona alyona показала дитячі фото, і вона геть не змінилась
-
21:22Дивіться на Нью-Йорк, який перетворився на пустелю через коронавірус: відеофакт
-
21:0029 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Смартфони OnePlus отримають довгоочікувану функцію
-
20:18Названо найбезпечніші та найнебезпечніші професії при коронавірусі
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
19:43У Нью-Йорку сусіди познайомилися завдяки білому коту: кумедні фото
-
19:19Астронавт NASA дав 3 поради, як впоратися з самоізоляцією
-
18:47В Австралії собака став поштарем для дітей, які сидять вдома на карантині
-
18:19Дайвери виявили на дні річки колекцію автомобілів
-
18:00Гороскоп на 29 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Apple запустила сайт з тестом на симптоми коронавірусу COVID-19
-
17:17Науковці виявили зв'язок між кольором волосся та тривалістю життя
-
16:53"Нікчемний Я" в реальному житті: перевтілення чоловіка підкорило Reddit (відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:33Нові детективні серіали, які захоплюють з перших хвилин
-
16:13Кара Делевінь забрала цуценят з притулку на час карантину
-
16:00Перехід на літній час 2020 в Україні: як підготуватися до переведення годинника
-
15:50Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку
-
15:42Коронавірус знайшли на лайнері Diamond Princess через 17 днів
-
15:24Пікап Volkswagen 1969 рік перетворили на електромобіль
-
15:18У яких знаків Зодіаку найскладніший характер
-
14:53Чи справді курці захищені від коронавірусу: відповідь МОЗ
-
14:33Xiaomi Mi Note 10 отримає "полегшену" версію
-
14:19Нова популярна музика березня: плейлист свіжих пісень
-
21:51Моя ж ти булочка: alyona alyona показала дитячі фото, і вона геть не змінилась
-
19:19Астронавт NASA дав 3 поради, як впоратися з самоізоляцією
-
16:33Нові детективні серіали, які захоплюють з перших хвилин
-
14:19Нова популярна музика березня: плейлист свіжих пісень
-
12:00Тренування вдома на карантині: улюблені вправи українських зірок
-
08:33ТОП-3 ефірні олії з потужними антибактеріальними властивостями
- 27 березня
-
21:52Лікарі розповіли, як безпечно займатися сексом під час епідемії коронавірусу
-
19:20Дорофєєва рекомендує: найкращі фільми та серіали для ідеального карантину
-
16:14Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день
-
14:30ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину
-
12:00ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину
-
10:00Скільки продуктів треба одній людині на місяць карантину: набір харчів
-
07:145 легких способів полюбити спорт і робити зарядку щодня
- 26 березня
-
20:00Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
-
18:015 книг про те, як не стати овочем
-
16:00Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
-
14:00Від Італії до Ізраїлю: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
12:14Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
10:00Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
-
07:135 простих і корисних перекусів на роботу
- 25 березня
-
20:00Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
-
18:00Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують
-
16:07Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
15:00Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків
-
13:23Карантин в Україні продовжено на місяць: до якого числа діятимуть обмеження