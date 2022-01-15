Не варто захоплюватися: чим загрожує щоденне вживання молока

Дехто стверджує, що молоко корисне, інші дотримуються думки, що краще взагалі виключити його з раціону. Тож чи можна пити молоко щодня?

Щоденне вживання молока може збільшити ризик захворювання на рак грудей на 80%. На думку вчених, це пов'язано з тим, що в молоці містяться стимулятори, які сприяють росту та поділу ракових клітин, пише mhealth.

Читайте також: Чому домашній майонез в рази кращий та смачніший за магазинний

Тож дорослим пити молоко щодня все ж таки шкідливо. Через непереносність лактози у декого виникає нудота, діарея та підвищене газоутворення.

Також, попри користь кальцію, деякі наукові дані пов'язали надлишок у вживанні цього елемента з підвищеним ризиком раку простати, а високий вміст і споживання вітаміну D з молока з підвищеним ризиком раку підшлункової залози. Надлишок кальцію, або гіперкальціємія, може викликати запори, камені у нирках або ниркову недостатність. Це рідко трапляється лише через молочну дієту, але це може бути небезпечно, коли людина приймає кальцій додатково.

Вважається, що щоденне вживання молока, в якому містяться як хороші бактерії, так і погані, може викликати й розлади травлення та призводити до дисбактеріозу кишківника.

Чим загрожує щоденне вживання молока

І ще: Вчені перевірили найпопулярніші засоби від похмілля – вони неефективні