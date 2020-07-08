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Учені пояснили, чому пошуки ідеальних партнерів приречені на провал

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Учені закликають не шукати ідеальних партнерів - фото 1
Учені закликають не шукати ідеальних партнерів

Кожна людина, яка планує будувати стосунки, вже в голові прокручує собі той ідеальний образ партнера, який має бути поруч із нею. Втім, переконані вчені, описати свого ідеального партнера можуть не всі. Та й опис цей буде дуже і дуже умовним. Розповідаємо, що ж виявили науковці.

Учені розповіли, що люди можуть описати свого ідеального партнера не точніше, ніж це зробив би будь-який незнайомець. Насправді наші мрії про другу половинку мають мало спільного з реальними особистими потребами. Цьому присвячено дослідження американських психологів.

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Під час дослідження понад 700 осіб розповіли про три найважливіші якості, які вони хотіли б бачити у своїх партнерах. Після цього вони перераховували ряд знайомих, до яких могли б випробувати романтичні почуття. На перший погляд, учасники дійсно виявляли більший інтерес до тих, хто мав заявлені ними якості.

Часто люди описують стандартні позитивні якості - фото 414718
Часто люди описують стандартні позитивні якості

Учені додатково попросили людей оцінити, якою мірою обрані знайомі мають якості, які називали інші випадкові учасники експерименту. Майже всі погоджувалися, що ці характеристики добре їх описують. Тобто в результаті люди просто хочуть партнерів, які володіють якимись стандартними позитивними якостями, але не можуть точно їх описати.

Результати дослідження показують, що не дуже практично проводити багато годин на сайтах знайомств у пошуках ідеальної пари. Вчені пропонують не бути заздалегідь занадто прискіпливими, тому що насправді ми самі не дуже розуміємо, чого хочемо.

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Джерело: Medical Xpress
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