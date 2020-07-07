Вже не зумери: маркетологи вигадали нову назву для цього покоління

Юне покоління зумерів вже встигло отримати не лише всеможливі характеристики психологів, а й новеньку назва, яка їм навряд чи сподобається.

Маркетологи з компанії Future Commerce та Klaviyo запропонували називати зумерів Carly, і це зовсім не ім'я, а абревіатура, яка точно не припаде до душі людям цього покоління. Річ у тому, що вона розшифровується, як Can't Afford Real Life Yet (поки не можу дозволити собі справжнє життя).

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Ло слова, не варто думати, що лише зумерам дісталась особлива абревіатура, адже міленіали також отримали назву Henry. ЇЇ розшифровка: High Earner Not Rich Yet (багато заробляє, але все ще не багатий). Це покоління справді достатньо отримує грошей, але все одно почувається бідним.

Чому ж саме Carly? Маркетологи вважають, що зараз зумери не здатні заробляти самі, але незабаром вони стануть дорослими і перетворяться у "покоління найбільших споживачів" за всю історію людства.

Фахівці також розповідають, що серед улюбленого у Carly є меми, дивна ностальгія, соцмережа TikTok, дивацька мода. До того ж, вони обирають кліматактивістку Грету Тунберг у якості рольової моделі, а також дуже переймаються через соціальну справедливість.

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