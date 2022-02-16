Не у мікрохвильовці: як безпечно розморозити продукти

Для безпечного розморожування продуктів існує не так багато способів. Всі інші вас, звісно, не вб'ють, але, як мінімум, зіпсують травлення.

Розморожування в холодильнику – найвірніший і найефективніший спосіб. Хоча і найтриваліший. Перекладіть продукт із морозилки в глибоку тарілку, помістіть на полицю з найвищою температурою (зазвичай це верхня полиця), ще краще, якщо в холодильнику є зона свіжості, пише foodsafety.

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Багато хто з нас робить це у мікрохвильовій печі. Однак це неправильно. По-перше, такий спосіб псує якість продукту: він втрачає свої природні соки і практично зварюється по краях. Інша причина, з якої не варто вдаватися до такого розморожування — відсутність спеціального посуду для розігріву. Адже далеко не всі ємності підходять для мікрохвильовки.

Ще один безпечний спосіб – опускання продукт у гарячу воду. Багато хто сподівається отримати практично миттєвий результат. Але продукт швидко відтає лише зовні. Тому з цим способом варто бути обережними.

Розморожувати продукти за кімнатної температури експерти не рекомендують. Таким чином, ви створите ідеальне середовище для бактерій і мікробів (вони з'являться і всередині, і на поверхні) і зіпсуєте смак продукту.

Як безпечно розморозити продукти

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