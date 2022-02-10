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Які продукти сприяють засвоєнню заліза

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Риба багата на залізо - фото 1
Риба багата на залізо / aboutturkeyandmore

Залізо бере участь у безлічі біологічних процесів і насамперед у передачі кисню в тканини і м'язи. Його нестача дуже часто трапляється у людей зі всього світу.

Найкращими джерелами заліза серед продуктів харчування є м'ясо та м'ясні продукти, а також риба. По-перше, у цих продуктах залізо міститься у великій кількості, а по-друге, це гемове залізо (воно засвоюється краще), пише t-pacient.

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Щоб залізо засвоювалося краще:

  1. Запивати залізо треба водою чи апельсиновим соком
  2. Пробіотики – вони можуть виправити дисбактеріоз та покращити перистальтику кишківника
  3. Цінним доповненням до добавок заліза також стануть продукти, багаті на вітамін С, який покращує процес засвоєння цієї поживної речовини організмом
  4. Додаючи в їжу 50-70 мг вітаміну С (наприклад, 2 помідори або чверть перцю), ми збільшуємо засвоєння заліза у два-чотири рази

Говорячи про залізо, одразу згадується моряк Попай. Цей знаменитий герой американських коміксів завдяки консервованому шпинату ставав суперсильним. На той час (у 1920-х роках) йшла популяризація шпинату як джерела заліза. Справді, шпинат є джерелом заліза. Але воно засвоюється набагато гірше, ніж залізо, що міститься у м'ясі.

Які продукти сприяють засвоєнню заліза- фото 495952
Які продукти сприяють засвоєнню заліза

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