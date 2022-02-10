Які продукти сприяють засвоєнню заліза

Залізо бере участь у безлічі біологічних процесів і насамперед у передачі кисню в тканини і м'язи. Його нестача дуже часто трапляється у людей зі всього світу.

Найкращими джерелами заліза серед продуктів харчування є м'ясо та м'ясні продукти, а також риба. По-перше, у цих продуктах залізо міститься у великій кількості, а по-друге, це гемове залізо (воно засвоюється краще), пише t-pacient.

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Щоб залізо засвоювалося краще:

Запивати залізо треба водою чи апельсиновим соком Пробіотики – вони можуть виправити дисбактеріоз та покращити перистальтику кишківника Цінним доповненням до добавок заліза також стануть продукти, багаті на вітамін С, який покращує процес засвоєння цієї поживної речовини організмом Додаючи в їжу 50-70 мг вітаміну С (наприклад, 2 помідори або чверть перцю), ми збільшуємо засвоєння заліза у два-чотири рази

Говорячи про залізо, одразу згадується моряк Попай. Цей знаменитий герой американських коміксів завдяки консервованому шпинату ставав суперсильним. На той час (у 1920-х роках) йшла популяризація шпинату як джерела заліза. Справді, шпинат є джерелом заліза. Але воно засвоюється набагато гірше, ніж залізо, що міститься у м'ясі.

Які продукти сприяють засвоєнню заліза

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