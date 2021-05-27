Не тільки вода з лимоном: ранкові напої, що сприяють схудненню

Швидкість жироспалювання і метаболічних реакцій багато в чому залежить від кількості і якості щодня уживаної рідини. Експерти розповіли, які напої, випиті зранку, допоможуть швидше позбутися зайвих кілограмів.

Вода Джиро

Додайте 1 чайну ложку Джиро (кава) в стакан води і залиште на ніч. Процідіть напій і вживайте зранку. Він допомагає травленню і виділяє ферменти, які допомагають розщеплювати цукор, жири і вуглеводи, зберігаючи здоров'я кишечника. Про це пише livejournal.

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Кефір з прянощами

Кефір або закваска – ферментовані продукти, які дієтологи рекомендують пити щодня не просто так. Завдяки вражаючій кількості біфідобактерій вони налагоджують роботу кишечника і його мікрофлори, що стає причиною природного схуднення.

Імбирний лимонад

Імбир – один з лідерів зі здатності прискорювати метаболізм в організмі, тому готувати з нього лимонад варто навчитися. Все, що для цього знадобитися – натертий корінь імбиру, половина грейпфрута, свіжа м'ята, чиста вода і чайна ложка меду. Змішайте всі інгредієнти і додайте лід. Готово!

Чай масала

По суті це звичайний чай з молоком, але зі спеціями – в цьому і криється його секрет. Залежно від регіону в цей чай додають різні спеції. Якщо ви з якихось причин не любите мед, сміливо міняйте його на звичайний або тростинний цукор.

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