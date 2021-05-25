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Експерти визначили найкорисніші продукти на планеті
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Останнім часом стрімкий розвиток отримала тенденція правильного харчування і здорового способу життя. Правильне харчування – це не тільки здоровий організм і міцний імунітет, але і красиве тіло.
Дотримання натурального і корисного харчування є невіддільною складовою довгого і здорового життя. Про це пише relax.
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Арахісове масло. Відомо, що арахісове масло є дуже калорійним і може підкинути кілька зайвих кілограмів. Однак медики відзначили, що двох столових ложок цих ласощів вистачить для того, щоб забезпечити необхідну дозу білка і корисних жирів.
Оливкова олія. До складу оливкової олії входить безліч корисних елементів і речовин, які добре засвоюються. Оливкову олію використовують в косметології як компонент для виробництва кремів, шампунів, масок. В медицині вона виступає як елемент для виготовлення різних препаратів і розчинів. Але найчастіше, зрозуміло, ця олія користується популярністю в кулінарії. Її додають як соус або заправку до салату і використовують для приготування різних страв.
В'ялені помідори. Згідно з даними експертів, томати насичені антиоксидантом лікопіном, вживаючи який можна знизити ризик розвитку онкології і серйозних хвороб серця. Висушені помідори вміщають в себе 6 грамів білка, 7 грамів клітковини і 75% денної норми калію, який бере участь у відновленні тканин. Разом з цим в'ялені томати багаті на вітаміни А і К.
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